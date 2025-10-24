Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Voleybol Takımı Üçüncülük Elde Etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Voleybol Takımı Üçüncülük Elde Etti
Güncelleme:
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, 3. Kamu Spor Oyunları'nda gösterdiği performans ile üçüncülük ödülünü kazandı. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, takımın başarısını kutladı ve spora olan desteklerini vurguladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, 3. Kamu Spor Oyunları'nda gösterdiği performansla üçüncülük elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları, kamu kurumlarında görev yapan çalışanları sporun birleştirici gücü etrafında bir araya getirdi. Organizasyon boyunca farklı kurum ve kuruluşlardan gelen yüzlerce sporcu, dostluk ve centilmenlik ruhu içinde mücadele ederek derece için ter döktü. Voleybol müsabakalarında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, üstün performansı ve güçlü takım ruhuyla turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Bu başarı, üniversitenin spora ve çalışanlarının sosyal etkinliklere aktif katılımına verdiği önemin bir göstergesi oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, takımı tebrik ederek, "Üniversite olarak sporu ve sosyal etkinlikleri önemsiyoruz. Erkek Voleybol Takımımızın elde ettiği bu başarı, hem azim hem de takım ruhunun bir sonucu. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
