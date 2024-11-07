Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sanayi Ziyaretlerine Devam Ediyor

sanayi iş birliği kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve beraberindekiler üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, "Ar-Ge" projeleri gibi konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulması sebebiyle fabrika ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda kentte üretim yapan bir depo ve raf sistemleri fabrikasını ziyarette, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, fabrika yetkilerinden bilgi aldı. Üniversite sanayi iş birliklerine önem verdiklerini kaydeden Rektör Kaplancıklı, fabrikayı gezerek üretim hakkında da bilgi aldı. - BİLECİK