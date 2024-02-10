Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Sabri Bayram'ı ziyarette bulunarak iki kurum arasındaki mevcut iş birlikleri ve gelecek dönemde yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Bilecik'in ve üniversitenin gelişimine katkı sağlayacak yeni projeler hakkında fikir alışverişleri yapıldı. - BİLECİK