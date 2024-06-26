Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine Dr. Öğr. Üyesi Behlül Ersoy atandı. Gerçekleşen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ile Prof. Dr. Murat Yurdakul katıldı. Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevinde yürüttüğü çalışmalar için Prof. Dr. Ural'a teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, kendisine Rektör Yardımcılığı görevinde başarılar diledi. Rektör Kaplancıklı, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini üstlenen Dr. Öğr. Üyesi Ersoy'a da çalışmalarında başarılar diledi.

Devir teslim töreninin ardından Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı ve beraberindeki heyet; mobilya üretim tesisini gezerek tesiste yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BİLECİK