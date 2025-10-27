Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrencileri Kestane Kabağı Festivalinde Ürünlerini Sergiledi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrencileri Kestane Kabağı Festivalinde Ürünlerini Sergiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda Teknolojisi Programı öğrencileri, Kızıldamlar Köyü'nde düzenlenen Kestane Kabağı Festivali'nde hazırladıkları 21 farklı ürünle büyük ilgi topladı. Festival, hem öğrencilerin becerilerini geliştirmesine hem de yerel gastronomi kültürünü tanıtmasına olanak sağladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda Teknolojisi Programı öğrencileri, Kızıldamlar Köyü'nde düzenlenen Kestane Kabağı Festivali'nde hazırladıkları ürünlerle ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Bilecik Merkez'e bağlı Kızıldamlar Köyü'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen Kestane Kabağı Festivali, üniversite öğrencilerinin ürünleriyle renkli görüntülere sahne oldu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Mesut Kaplan ve öğrenciler, festivalde 21 farklı ürün hazırlayarak sergiledi. Özellikle balkabağından yapılan ekmek, cezerye, pekmez ve balkabağı tozu gibi yenilikçi lezzetler, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası da ürünlerin tanıtımına destek vererek daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Etkinlik süresince, öğrenciler hem uygulamalı becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de yerel üretim ve gastronomi kültürünü deneyimleme imkanı yakaladı. Festival, üniversite ile bölge halkı arasındaki iş birliğinin güçlenmesine de katkı sağladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancı, "Öğrencilerimizin böylesine önemli bir etkinlikte yer alması üniversitemiz ve bölge tanıtımı açısından değerli" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Bomba iddia! Bahis skandalı büyüyor: İşin içinde futbolcular, başkanlar ve teknik direktörler var

Bahis skandalı büyüyor: Futbolun en önemli aktörleri de işin içinde
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle ne anlama geliyor?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Bahis skandalından "Pes" dedirten detaylar: Bir hakem tek başına...
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.