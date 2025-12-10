Haberler

BŞEÜ'de siber güvenlik alanında iş birliği protokolü

BŞEÜ'de siber güvenlik alanında iş birliği protokolü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 'Türkiye Siber Vatan Programı 2026 Dönemi' kapsamında bir kalkınma ajansı ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, siber güvenlik eğitimi ve uygulamalı projelerle üniversite öğrencilerinin yetkinliklerini artırmayı hedefliyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile bir kalkınma ajansı arasında ' Türkiye Siber Vatan Programı 2026 Dönemi' kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve kalkınma ajansı yetkileri tarafından atılan imzalarla protokol yürürlüğe girdi. Protokol kapsamında, BŞEÜ'de siber güvenlik eğitimlerinde altyapı desteği sağlamak, eğitim içeriklerini geliştirmek ve öğrencilere uygulamalı eğitim ile proje deneyimi kazandırmak üzere ortak çalışmalar yürütecek. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Ülke genelinde siber güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi, nitelikli insan kaynağının artırılması ve üniversite öğrencilerinin dijital güvenlik teknolojileri alanında farkındalık kazanmasıni hedefliyoruz.Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla yaygınlaşmasıyla siber güvenliğin stratejik önem kazandığına dikkat çekilen protokol kapsamında, 'Siber vatan programı' çerçevesinde öğrencilerin bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri sağlanacak. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı uygulanacak program, üniversite öğrencilerine yönelik eğitim, farkındalık ve yetenek geliştirme faaliyetlerini kapsayacak" dedi. - BİLECİK

