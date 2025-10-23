Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde YÖKAK Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) kapsamında online değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) çerçevesinde Değerlendirme Takımı Ön Ziyaret Online Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıya, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile birim yöneticileri katıldı. YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından yürütülen toplantıda, üniversitenin kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim süreçleri, araştırma faaliyetleri, yönetim yapısı ve kurumsal işleyişi üzerine ön değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin Kurumsal Akreditasyon Programı sürecindeki mevcut durumu ve ilerleme düzeyi ele alınarak, program kapsamındaki ilerleyen aşamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK