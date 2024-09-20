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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Yeni Müdür Atandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Yeni Müdür Atandı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Müdürlük görevine Dr. Öğr. Üyesi Vahdet Altundal atandı. Devir teslim törenine üniversite üst yönetimi katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Müdürlük görevine Dr. Öğr. Üyesi Vahdet Altundal atandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Müdürlük görevine Dr. Öğr. Üyesi Vahdet Altundal atandı. Devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Üniversite üst yönetimi katıldı. Bozüyük Meslek Yüksekokulu Müdürlük görevinde yürüttüğü çalışmalar için Prof. Dr. Mehpare Tokay Argan'a teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Müdürlük görevini üstlenen Dr. Öğr. Üyesi Altundal'a çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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