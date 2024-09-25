Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yeni atama

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Paylan atandı.

Devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul ile Genel Sekreter Muhammet Büyük katıldı. Osmaneli Meslek Yüksekokulu Müdürlük görevinde yürüttüğü çalışmalar için Prof. Dr. Ahmet Fevzi Savaş'a teşekkür eden Prof. Dr. Kaplancıklı, Müdürlük görevini üstlenen Dr. Öğr. Üyesi Paylan'a çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK