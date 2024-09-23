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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Tarımsal İnovasyon Çalışmaları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Tarımsal İnovasyon Çalışmaları
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Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi'ni ziyaret ederek 'Yeni Nesil Gübre Teknolojileri ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı' hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay katılımda bulundu. Önümüzdeki süreçte yapılması planlanan 'Yeni Nesil Gübre Teknolojileri ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı' hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette Rektör Kaplancıklı, "Kamu-Sanayi İş Birliği kapsamında yapılması planlanan çalıştay için gerçekleşen öğrencilerinde henüz eğitim sürecinde saha tecrübesi kazanmalarına imkan sağlayan 'İşletmede Mesleki Eğitim' 3+1 ve 7+1 sistemi kapsamında yapılabilecek iş birlikleri de değerlendirdik" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ekonomi bilecik Rektör Eğitim Yerel Tarım

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