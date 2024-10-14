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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Program Akreditasyonları Toplantısı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Program Akreditasyonları Toplantısı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Program Akreditasyonları Bilgilendirme' toplantısında, akreditasyon sürecinin önemi vurgulandı. Toplantıya yöneticiler katıldı ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından 'Program Akreditasyonları Bilgilendirme' toplantısı gerçekleşti.

Senato Toplantı Salonu'nda üniversitenin kalite koordinatörlüğünce organize toplantı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya; Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Önder Gökmen ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Turan katıldı.

Toplantının açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 2025 yılı içerisinde program akreditasyon başvurusunu yapmak üzere uygun görülen birimlerin süreci sahiplenmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yurdakul'un bilgilendirme konuşmasının ardından birim yöneticilerinin soruları ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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