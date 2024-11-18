Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Modern Devletin 3 Ana İlkesi' Semineri Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından 'Modern Devletin 3 Ana İlkesi' semineri düzenlendi.

BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından 'Modern Devletin 3 Ana İlkesi' konulu "Modern Devletin Üç Ana İlkesi' başlıklı seminer toplantısı düzenlendi. BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Yurdakul sunum yaptığı seminerde, akademisyenler ve öğrenciler yoğun katılımıyla gerçekleşti. Seminerde ayrıca sistem tartışmaları, tırtıl ve kelebek metaforu, bürokratikleşme-kurumsallaşma, profesyonelleşme-ihtisaslaşma, demokratikleşme-meclisleşme' gibi başlıklı konular da işlendi. - BİLECİK