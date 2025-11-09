Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kariyer Planlama Toplantısı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kariyer Planlama Toplantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu'nda, öğrencilere kariyer gelişimi hakkında bilgi vermek ve iş dünyasına hazırlık süreçlerini ele almak üzere önemli bir toplantı düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu'nda, kariyer planlamasına yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Pınar Özden Cankara ile koordinatör yardımcıları Dr. Öğr. Gör. Hasan Tevfik Güzel ve Ar. Gör. Esma Sağdıç'ın organizasyonuyla düzenlenen toplantıya, Osmaneli MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Paylan ev sahipliği yaptı. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç'ın da katıldığı programda, üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimleri, iş dünyasına hazırlık süreçleri ve sosyal-kültürel yönden gelişimlerine katkı sağlayacak ortak faaliyetler ele alındı. Toplantıda, öğrencilerin geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmeleri için kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Şara, ABD'li subaylarla basketbol oynadı

Başına 10 milyon dolar ödül koydukları liderle basketbol oynadılar
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.