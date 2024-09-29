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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İş ve Meslek Danışmanlığı Çalıştayı Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İş ve Meslek Danışmanlığı Çalıştayı Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İŞKUR'un 'İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında düzenlediği çalıştaya katıldı. Çalıştayda üniversiteler arası iş birlikleri ve geliştirilmesi gereken hizmetler üzerine oturumlar gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) "İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen çalıştaya katıldı.

BŞEÜ Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından "İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen çalıştaya katıldı. İstanbul'das gerçekleştirilen çalıştay, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Nazan Öksüz'ün açılış konuşması ile başladı. Kariyer Merkezi Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Ebrar Ulusinan Çubukçu'nun hazır bulunduğu çalıştayda; İŞKUR ve üniversiteler arasında iş birlikleri ve hizmetlerin değerlendirilmesi ile potansiyel iş birlikleri, mezun takip sistemi, staj portalı ve 'Yetenek Kapısı' gibi geliştirilebilecek iş birliği alanlarına yönelik oturumlar düzenlendi.

Çalıştay, grup çalışmalarının sonuçlarının özetlenmesi ve önerilerin değerlendirilmesi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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