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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'İnsan Hakları' Konferansı Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'İnsan Hakları' Konferansı Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'İnsan Hakları' konulu konferansta, önemli başlıklar üzerinde durularak, insan haklarının birey ve toplum üzerindeki önemi vurgulandı. Konferansa il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) ' İnsan Hakları' konulu konferans, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Konferansa, Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Muhammet Büyük, POMEM Müdürü Suat Günbey, il protokolü, akademisyenler, POMEM öğrencileri ve çok sayıda öğrencimiz katılım sağladı.

Etkinlikte, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Pınar Özden Cankara ve Doç. Dr. Yavuz Cankara tarafından insan haklarına dair önemli başlıklar ele alındı. ' İnsan Hakları', 'Kavramının Tarihsel Gelişimi' ve 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi' konularında yapılan sunumlar, katılımcılara insan haklarının teorik ve pratik boyutlarına ilişkin kapsamlı bir perspektif sundu.

Yoğun katımla gerçekleşen konferansta, insan haklarının birey ve toplum için taşıdığı hayati önem vurgulanırken, uluslararası mekanizmalar ve tarihi süreçlere dair detaylı bilgiler paylaşıldı.

Konferansın sonunda, Vali Yardımcısı Akgün Corav ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Pınar Özden Cankara ve Doç. Dr. Yavuz Cankara'ya teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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