Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İlbay Vurdular İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2021 yılında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İlbay Vurdular için Ulu Çınar Camiinde Mevlid-i Şerif okuttu. Namaz sonrası lokma ikramı gerçekleştirildi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı merhum İlbay Vurdular için Mevlid-i Şerif okuttu.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İlbay Vurdular (52) Covid-19 nedeniyle 2021 yılında yaşamını Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi yitirmişti. Ölümünün 3'üncü yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ulu Çınar Camiinde Mevlid-i Şerif okutuldu.
Namaz sonrası Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından lokma ikramı yapıldı. - BİLECİK