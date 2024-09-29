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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İlbay Vurdular İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İlbay Vurdular İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2021 yılında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İlbay Vurdular için Ulu Çınar Camiinde Mevlid-i Şerif okuttu. Namaz sonrası lokma ikramı gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı merhum İlbay Vurdular için Mevlid-i Şerif okuttu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İlbay Vurdular (52) Covid-19 nedeniyle 2021 yılında yaşamını Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi yitirmişti. Ölümünün 3'üncü yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ulu Çınar Camiinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Namaz sonrası Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından lokma ikramı yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

bilecik Sağlık Eğitim Yerel Çınar

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