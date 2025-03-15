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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İftar Programı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İftar Programı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programında, Vali Şefik Aygöl akademisyenler ve idari personelle bir araya geldi. Programa katılan il protokolü, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu paylaştı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında, Bilecik Valisi Şefik Aygöl akademisyenler, idari personel ve aileleriyle bir araya geldi.

Programa Bilecik il protokolü de katılım sağladı. Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunun paylaşıldığı iftar etkinliği, üniversite camiasını aynı sofrada buluşturdu. Dualar eşliğinde başlayan program, sıcak ve samimi sohbetlerle devam etti.

Vali Aygöl, konuşmasında üniversitenin topluma olan katkısına dikkat çekerek, "Eğitim kurumlarımız yalnızca bilimsel çalışmaların değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel değerlerimizinlerdir. Hep birlikte bu ruhu yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, katılımcıların memnuniyetiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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