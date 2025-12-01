Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Güvenlik Görevlilerine İletişim Eğitimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Güvenlik Görevlilerine İletişim Eğitimi
2025 Aile Yılı kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlilerine 'Etkili iletişim ve öfke kontrolü' eğitimi verildi. Eğitim, güvenlik personelinin iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

2025 Aile Yılı kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde özel güvenlik görevlilerine yönelik iletişim odaklı eğitim programı düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYG) yurtlarında görev yapan özel güvenlik personeline 'Etkili iletişim ve öfke kontrolü' konulu eğitim verildi. Eğitimde, güvenlik görevlilerinin öğrenci, personel ve ziyaretçilerle iletişim süreçlerinde daha sağlıklı ve yapıcı yöntemler kullanması hedeflendi. Programın, aile yılı kapsamında kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik olduğu bildirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Bu tür çalışmalar güvenlik personelimizin hem kurum içindeki iletişimini güçlendiriyor hem de aile yılı kapsamında farkındalık oluşturuyor" dedi. - BİLECİK

