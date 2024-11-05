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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Alüminyum Ekstrüzyon ve Geri Dönüşüm Semineri Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Alüminyum Ekstrüzyon ve Geri Dönüşüm Semineri Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından gerçekleştirilen seminerde alüminyumun üretim süreçleri, geri dönüşümü ve sektöre sağladığı avantajlar ele alındı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, konuşmacı Kağan Evke alüminyumun yenilikçi teknolojileri hakkında bilgi verdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından 'Alüminyum Ekstrüzyon ve Geri Dönüşüm' semineri düzenlendi .

BŞEÜ, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile Meslek Yüksekokulu Metalurji öğrencilerine 'Alüminyum Ekstrüzyon ve Geri Dönüşüm' semineri düzenlendi.

Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte alüminyum alaşımlar, alüminyumun kullanım alanları, avantajları, ekstrüzyon prosesi ile alüminyum profil üretimi, kalite kontrol, alüminyumun geri dönüştürülebilirliği ve sektöre sağladığı avantajlar gibi önemli konular işlendi.

BŞEÜ'de düzenlenen seminerde ve konuşmacısı olduğu Alüminyum Yönetim Sistemleri Mühendisi Kağan Evke; "Alüminyum'un üretim süreçleri, yenilikçi teknolojileri ve çevre dostu geri dönüşüm faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgiler verilerek firmanın dünya çapındaki ihracat faaliyetlerine dikkat çektik. Sektörde önemli bir üretim hacmine sahip Alüminyum'un üretim yapısı, ürün portföyü ve sürdürülebilirlik yaklaşımları detaylı bir şekilde anlattık" dedi.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile Meslek Yüksekokulu Metalurji Programı öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, öğrencilerin sorularının ardından Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fevzi Savaş tarafından teşekkür belgesi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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