Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 2025-2026 Eğitim Dönemi Toplantısı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın öncülüğünde yürütülen akademik planlamalar doğrultusunda yapılan toplantıya, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alev Akpınar Borazan ile akademik ve idari personel katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Alev Akpınar Borazan, yeni döneme ilişkin hedefler, yürütülen projeler ve öğrenci başarılarına değinerek, eğitim kalitesini artırmaya yönelik planlanan çalışmaları aktardı. Bölüm bazında eğitim süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik önerilerin de ele alındığı toplantıda, yeni döneme dair değerlendirmeler yapıldı.

Akademik kurul, öğretim elemanlarının görüş ve önerilerinin paylaşılmasıyla sona erdi. - BİLECİK