Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü Arasında İş Birliği Toplantısı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik iş birliği olanakları ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı ile bir araya geldi. Görüşmede, il genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Özellikle Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin yürütmeyi planladığı projeler üzerinde durulurken, akademik ve sağlık kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. - BİLECİK