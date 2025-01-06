Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Dünya Yeşil Kampüs Sıralamasında 18. Sırada

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), UI GreenMetric ( Dünya Yeşil Kampüs Ağı) Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2024 sonuçlarında devlet üniversiteleri arasında 18'inci sırada yer aldı.

Üniversitelerin UI GreenMetric tarafından değerlendirildiği sıralamada, BŞEÜ, 7685 puan alarak dünyadaki bin 477 üniversite arasında 280'işnci sırada; Türkiye'deki 118 üniversite arasında 23'üncü sırada ve devlet üniversiteleri arasında 18'inci sırada yer aldı. Alınan bu başarı hakkında açıklama yapan Sıfır Atık Koordinatörü Prof. Dr. Edip Avşar, "İklim değişikliği çalışmaları; BŞEÜ, tarafından Sıfır Atık Koordinatörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Bakanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı desteğiyle, sürdürülebilirlik, eğitim, altyapı, çevre ve enerji konularında yapıldı. Üniversitemiz, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil kampüs hedefleri doğrultusunda önemli projelere imza atmaktadır. Elde edilen bu başarı, yalnızca kampüsümüzde değil aynı zamanda toplumda sürdürülebilirlik bilincinin artırılmasına yönelik çabalarımızın bir göstergesidir" dedi. - BİLECİK