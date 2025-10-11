Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Dünya Sıralamasında Yükseliş Gösterdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Dünya Sıralamasında Yükseliş Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Times Higher Education tarafından açıklanan 2026 Dünya Üniversite Sıralamasında 41'inci sırada yer alarak uluslararası akademik başarısını artırdı. Araştırma kalitesinde ve uluslararası görünümde önemli bir yükseliş gösterdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, uluslararası akademik başarılarını artırarak dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı.

Times Higher Education (THE) tarafından 9 Ekim 2025'te açıklanan 2026 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, bu yıl da listede yer alarak araştırma kalitesi ve uluslararası görünüm alanlarında önemli bir yükseliş gösterdi. THE verilerine göre 3 bin 118 üniversitenin başvurduğu sıralamaya 2 bin 191 üniversite dahil edilirken, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Dünya Sıralamasında bin 501+ bandında yer aldı. Türkiye'den sıralamaya giren 109 üniversite arasında ise 41'inci sırada yer aldı. Üniversite, araştırma kalitesinde bin 736'ıncı sıradan bin 647'nci sıraya, uluslararası görünümde ise bin 392'nci sıradan bin 372'nci sıraya yükselerek küresel akademik rekabet gücünü önemli ölçüde artırdı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Araştırma kalitemizi daha da geliştirmek ve uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu

Her aşamada varız! Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu
Yurt dışına gidecekler dikkat! Şengen Bölgesi'ne giriş çıkışlar yarından itibaren dijitalleşecek

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Yeni sistem yarından itibaren devrede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Boş iş' diyenlere inat yılmadı, yüzlerce taşı evinde biriktirdi! Bakın ne arıyor

'Boş iş' diyenlere aldırmadı, yüzlercesini biriktirdi! Bakın ne arıyor
Yurt dışına gidecekler dikkat! Şengen Bölgesi'ne giriş çıkışlar yarından itibaren dijitalleşecek

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Yeni sistem yarından itibaren devrede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.