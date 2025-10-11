Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Dünya Sıralamasında Yükseliş Gösterdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, uluslararası akademik başarılarını artırarak dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı.

Times Higher Education (THE) tarafından 9 Ekim 2025'te açıklanan 2026 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, bu yıl da listede yer alarak araştırma kalitesi ve uluslararası görünüm alanlarında önemli bir yükseliş gösterdi. THE verilerine göre 3 bin 118 üniversitenin başvurduğu sıralamaya 2 bin 191 üniversite dahil edilirken, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Dünya Sıralamasında bin 501+ bandında yer aldı. Türkiye'den sıralamaya giren 109 üniversite arasında ise 41'inci sırada yer aldı. Üniversite, araştırma kalitesinde bin 736'ıncı sıradan bin 647'nci sıraya, uluslararası görünümde ise bin 392'nci sıradan bin 372'nci sıraya yükselerek küresel akademik rekabet gücünü önemli ölçüde artırdı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Araştırma kalitemizi daha da geliştirmek ve uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK