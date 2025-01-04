Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Ağı'na Üye Oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından yürütülen çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil kampüs çalışmaları sayesinde Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağına (SDSN) üye olmaya hak kazandı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, BM Genel Sekreteri'nin himayesinde faaliyet gösteren SDSN, dünya genelindeki üniversiteleri, düşünce kuruluşlarını, ulusal kuruluşları ve iş dünyasını Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler) ve Paris İklim Anlaşması doğrultusunda harekete geçirmek amacıyla oluşturulan bir topluluk ağı olduğunu söyledi. Kaplancıklı, "SDSN'nin temel amacı, paydaşları bir araya getirerek sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çözüm önerileri geliştirmek ve bu süreçte iş birliğini teşvik etmektir. Üniversitemizin bu ağdaki yerini alması, çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil kampüs projeleri konusundaki kararlılığının uluslararası alanda tescillendiğini göstermektedir" dedi. - BİLECİK