Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2025-2026 Oryantasyon Programı Başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2025-2026 Oryantasyon Programı Başladı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yeni eğitim-öğretim yılı oryantasyon eğitimi ile başladı. Programa, rektör yardımcıları ve akademik-idari personel katılarak öğrencilere çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Oryantasyon Eğitimi spor salonunda düzenlenen programla başladı.

Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin akademik ve idari süreçler hakkında bilgi edinmelerini, kampüs yaşamına uyum sağlamalarını amaçlayan programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sezer Kuyucu, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı. Program çerçevesinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, UZEM, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Kariyer Merkezi ve Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı tarafından bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Sunumlarda öğrencilere güvenli kampüs yaşamı, kariyer planlama, dijital sistemlerin kullanımı ve öğrenci kulüplerine katılım gibi konularda detaylı bilgiler aktarıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere başarılar getirmesini dilerim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
