Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 18. Yaşını Kutladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, kuruluşunun 18. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyor.

Üniversitenin gelişimi ve akademik başarıları hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, eğitimde sürdürülebilirlik ve bilimsel üretkenlik vurgusu yaptı. Prof. Dr. Kaplancıklı, üniversitenin nitelikli akademik kadrosu ve özgün bilimsel çalışmalarıyla her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, "Üniversitemiz, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, yenilikçi ve sürdürülebilir bir eğitim anlayışıyla geleceğe güvenle yürümektedir. Bilgi, bilim ve kültürün ışığında ilerleyen üniversitemizin 18. yaşını kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Üniversitenin akademik ve idari personeline, mezunlara, öğrencilere ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden Kaplancıklı, "18 yıl boyunca emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyor, üniversitemizin daha nice başarılara imza atmasını temenni ediyorum. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, eğitim kalitesini artırmaya yönelik projeleri ve şehirle bütünleşen vizyonuyla bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunmaya devam ediyor" dedi. - BİLECİK