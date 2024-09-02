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Bilecik Selöz Göleti'nde Su Seviyesi Düşüyor

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Bilecik merkeze bağlı Selöz köyünde bulunan Selöz Göleti'nde su seviyesi önemli ölçüde düştü. Tarım çiftçileri endişelenirken, göletin kış aylarında tekrar eski haline gelmesi bekleniyor.

Bilecik merkeze bağlı Selöz köyünde bulunan ve derelerinin beslediği Selöz Gölet'inde su seviyesinde önemli düşüş yaşandı.

2014 yılında tamamlanan ve kil çekirdekli homojen dolgu gövde tipiyle inşa edilen ve 850 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 2 bin 870 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. Tarım çiftçilerin tarlarının sulamalarında kullandıkları bu gölette su seviyesinde önemli bir düşüş yaşandı. Bu durum çiftçileri tedirgin ederken, kış aylarında gölletin yeniden aynı güzelliğine kavuşmasını temenni ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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