Bilecik selin yaralarını sarmaya başladı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, aşırı yağış sonrasında oluşan hasarların hızla giderildiğini belirterek, "İlgili tüm ekiplerle sahadayız, yaraları sarıyoruz" dedi.

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyerek, bilgi alan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi'nin yağış sonrasından itibaren şu ana kadar sahada olarak, oluşan hasarları gidermeye çalıştığını kaydetti. Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili müdürlüklere bağlı çalışanların gece ve gündüz olmak üzere aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

"Metrekareye 8 kilogram yağış yağdı"

Başkan V. Melek Mızrak Subaşı inceleme sırasında verdiği bilgide, "Mağduriyetleri tutanak altına aldık yaraları sarmaya çalışacağız. Bayramın birinci günü hepinizin bildiği gibi bir sel felaketi yaşadık. Bu olumsuzlukların bir daha olmamasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizler yağıştan bu yana tüm ilgili ekiplerimizle birlikte sahadaydık, yaralarını sarmaya çalıştık. Çok geç saatlere kadar çalıştık. Şu an Soğuksu mevkiindeyiz. Mazgal temizliklerini yaptık. Mağdur olan vatandaşlarımızın hasar gören eşya tutanakları kaydedildi. Sosyal belediyecilik anlayışı gereği bu olumsuzlukları gidermeye çalışacağız. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Rant uğruna betonlaşan şehirler bugün insanlarımızın acısını ve sıkıntısını yaşadığı gün oldu. Bunları asla desteklemiyoruz. Ülkeyi yönetenler ve bizler buna asla izin vermemeliyiz" dedi.

"Mazgallar ve kapanan yolları kısa sürede açtık"

Yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan V. Subaşı, "30'a yakın çalışanımız, 3 kamyon, 3 kepçe, bir exavator ve diğer ulaşım araçlarıyla sorunlara hızlıca müdahale etti. 17 eve ilişkin oluşan hasarla ilgili tutanak tutuldu. Şu ana kadar 107 ihbar aldık ve hepsine de olumlu dönüş yaparak, taleplerini giderdik" bilgisini verdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel