Trump, 'Çok kızgınım' dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı

Trump kritik tarihi verdi! Putin ile bir araya geliyor
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

Türk büyükelçiliği önünde Türkiye'ye tehditler savurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında muhalefete sert sözler
Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Bilecik şehitleri unutmadı

Bilecik şehitleri unutmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı dolayısıyla, Bilecik Valisi Şefik Aygöl öncülüğünde aziz şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla, Bilecik Valisi Şefik Aygöl öncülüğünde aziz şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi.

Şehitlikte düzenlenen programa; Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve birçok kurum ve kuruluş temsilcisi ile şehit aileleri katıldı.

Ziyarette, şehitlerimizin anısına dualar okunurken, kabirler karanfil ve çiçeklerle süslendi. Vali Şefik Aygöl yaptığı konuşmada, "Ramazan Bayramı dolayısıyla, vatanımız uğruna canlarını veren kahraman şehitlerimizin kabirlerini ve mezarlık ziyareti yapan hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Aziz ruhunuz şad olsun" dedi.

Şehit ailelerinin duygusal anlar yaşadığı ziyarette, milletimizin birlik ve beraberliğinin şehitlerimizin fedakarlıklarıyla güç kazandığı bir kez daha vurgulandı. Program, şehitlikte yapılan kısa bir dua ile son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.