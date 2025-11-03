Haberler

Bilecik-Sakarya Karayolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı


Bilecik-Sakarya karayolunda meydana gelen trafik kazasında, durmakta olan araçlara çarpan bir panelvan devrilerek 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

(BİLECİK ) - Bilecik- Sakarya karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sadettin T. (34) yönetimindeki 11 ABV 468 plakalı otomobil karayolunda seyrederken Bayırköy mevkisinde arızalanarak emniyet şeridinde durdu. Arızayı gidermek için olay yerine gelen Halil Can Ç. (23) idaresindeki 11 ACC 803 plakalı minibüs ile yardıma gelen Muharrem B. (62) yönetimindeki 16 KDF 93 plakalı otomobil de yol kenarına park etti.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Mustafa Kemal P. (56) yönetimindeki 34 CKB 994 plakalı panelvan, durmakta olan araçlara çarparak devrildi.

Kazada sürücülerden Muharrem B. ve Mustafa Kemal P. ile kazaya karışan araçlarda bulunan Cengiz Y. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: ANKA / Yerel
