İlginç tarzlarıyla Bileciklileri sahura kaldıran davulcular fenomen oldu - Haberler

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İlginç tarzlarıyla Bileciklileri sahura kaldıran davulcular fenomen oldu

İhlas Haber Ajansı - Cem Kaan Toka - Yerel
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İlginç tarzlarıyla Bileciklileri sahura kaldıran davulcular fenomen oldu Bilecik'te genç davulcu kendine has tarzı yüzleri gülümsetiyorBİLECİK Bilecik'te 'Maraz Ali' lakaplı genç davulcu kendine has tarzı ile vatandaşları sahura kaldırırken, ortaya renkli görüntüler çıkartıyor.

İlginç tarzlarıyla Bileciklileri sahura kaldıran davulcular fenomen oldu

Bilecik'te genç davulcu kendine has tarzı yüzleri gülümsetiyor

BİLECİK Bilecik'te 'Maraz Ali' lakaplı genç davulcu kendine has tarzı ile vatandaşları sahura kaldırırken, ortaya renkli görüntüler çıkartıyor.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte davulcularda hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Bilecik'te 21 yaşındaki Ali Kabasakal isimli davulcu ve arkadaşı aynı yaştaki Turhan Bay sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırıyor. Genç davulcular söyledikleri ilahi ve manilerin yanı sıra çaldıkları davul ile görenler tarafından ilgi ile karşılanıyor. Kendine has tarzı ve yanık sesi ile yüzlerde tebessüm oluşturan davulcu Ali Kabasakal, çektiği videoları sosyal medya hesabına yüklerken, bu videolar binlerce kişi beğeniliyor.

İlginç tarzlarıyla Bileciklileri sahura kaldıran davulcular fenomen oldu

İlginç tarzlarıyla Bileciklileri sahura kaldıran davulcular fenomen oldu

İlginç tarzlarıyla Bileciklileri sahura kaldıran davulcular fenomen oldu

İlginç tarzlarıyla Bileciklileri sahura kaldıran davulcular fenomen oldu

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Yerel

Yerel, Haberler

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