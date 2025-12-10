Haberler

İl Müdürü Damkacı, hastaların doğru ve hızlı biçimde yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti

İl Müdürü Damkacı, hastaların doğru ve hızlı biçimde yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, hastaların hızlı yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, acil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için iş birliğine önem verdiklerini ifade etti.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, hastaların doğru ve hızlı biçimde yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Bilecik olarak acil sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve vatandaşlarımıza hızlı müdahale imkanlarını güçlendirmek için iş birliğine her zaman önem veriyoruz" dedi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen Bölge Acil Sağlık Koordinasyon Merkezi değerlendirme toplantısına, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'nın yanı sıra Kütahya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş, Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Mehmet Duran ve ilgili birim başkanları katıldı.

"Bilecik'te vatandaşlarımıza hızlı müdahale imkanlarını güçlendirmek için iş birliğine her zaman önem veriyoruz"

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, "Toplantının ana gündemini, bölge illerinde yürütülen acil sağlık hizmetlerinin genel çerçevesi oluşturdu. Katılımcılar, sunulan hizmetlerin güçlendirilmesi, hastaların doğru ve hızlı biçimde yönlendirilmesi, il bazındaki koordinasyonun artırılması ve ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Bölge genelinde acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve bütüncül şekilde yürütülmesi amacıyla yeni adımların tartışıldığı toplantıda mevcut durum detaylı şekilde ele alındı. Bilecik olarak acil sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve vatandaşlarımıza hızlı müdahale imkanlarını güçlendirmek için iş birliğine her zaman önem veriyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Alev alev yanan fabrika küle döndü! Biri bitmeden diğeri başladı

Dev fabrika küle dönerken bölgede bir yangın daha başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Oyuna bu şekilde alındı, yaptığı atış maçın önüne geçti
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi

Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi
İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti

İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
title