Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde Polis Adayları Mezun Oldu

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen törenle polis adayları mezun oldu.

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen tören ile 456 polis mezun olarak ataması yapıldı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katıldığı tören büyük bir coşku ile gerçekleşti. Polis adaylarının ailelerinin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Vali Aygöl, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada, "Polis adaylarımız artık kahraman bir Türk polisi oldular. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan 456 polisimizin ataması yapılarak yeni görev yerleri belli oldu. Her birinin eğitim sürecinde yanında olup inandığım gibi, vatana ve milletimize hayırlı olacaklarına inancım devam ediyor. Meslek hayatında başarılar diliyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK