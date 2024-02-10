Bilecik Pazaryerinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bilgilendirme Etkinliği

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından pazartesi pazarında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' hakkında bilgi verilerek, broşür dağıtıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, her hafta Hürriyet Mahallesindeki kapalı pazarda bir stant kurdurdu. İl Müdürlüğü çalışanları pazara her girene 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' hakkında bilgi vererek, broşür dağıtıldı. İl Müdürü Türkoğlu'da standa uğrayarak esnafa broşür dağıtarak, "Vatandaşa yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konusunda farkındalık kazandırılması amacıyla kapalı pazaryerinde stant kurularak pazar esnafı ve halka yönelik broşür dağıtımı ve bilgilendirme çalışması yapılmıştır" dedi. - BİLECİK