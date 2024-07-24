Bilecik Pazaryeri Kaymakamı Karayolu İncelemesi Yaptı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Bilecik-Bozüyük karayolunda incelemelerde bulunarak trafik akışını değerlendirdi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman Bilecik- Bozüyük karayolunda incelemede bulundu.
Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Bilecik-Bozüyük karayolunda incelemelerde bulunarak trafik akışını değerlendirdiler. Kaymakam Kahraman, İlçe Jandarma Komutanı Kuş'tan karayolu hakkında detaylı bilgiler alarak trafik akışının güvenliğinin ön planda olması gerektiğinin altını çizdi. - BİLECİK