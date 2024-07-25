Bilecik Pazaryeri İlçe Kaymakamı Kur'an Kurslarında Derslere Katıldı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Kur'an Kurslarında öğrencilerle birlikte derslere katıldı.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçede faaliyet gösteren Kur'an Kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ardından öğrencilerle derslere katılarak kursların işleyişini değerlendirdi.

Kaymakam Kahraman yaptığı ziyarette, "Yaz tatilinin gelmesi ile birlikte Kur'an Kurssuna da talepler arttı. Burada öğrencilerimizle birlikte derslere girmek, eğitimlerini görmek ve deneyimlemek bizlere de çok iyi geldi" dedi. - BİLECİK