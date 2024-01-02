Bilecik-Osmaneli arasında midibüs ücretlerine zam geldi
Bilecik ve Osmaneli kooperatiflerinin zam talebi kabul edildi ve yeni ücret tarifesi belirlendi. Buna göre, Bilecik-Osmaneli arası yolcu ücreti 70 TL'ye yükseldi.
Bilecik- Osmaneli arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüs ücretlerine zam geldi.
Bilecik ve Osmaneli kooperatiflerinin Bursa Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne yaptığı zam müracaatı kabul edildi. Bunun üzerine zam tarifesi 1 Ocak 2024 yılı itibariyle onaylanırken, ücret tarifesi de çıktı. Buna göre; Bilecik-Osmaneli arası yolcu ücreti 70 TL'ye, Bilecik-Vezirhan arası 35 TL'ye, Bilecik-Bayırköy arası ise 45'ye TL yükseldi.
Öte yandan bindi-indi ücretinin ise 25 TL olduğu açıklandı. - BİLECİK