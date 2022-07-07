Bilecik orta refüjünü süsleyen lavantalar çiçek açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik orta refüjünü süsleyen lavantalar çiçek açtı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bilecik orta refüjünü süsleyen lavantalar çiçek açtı

Bilecik'te bu yıl orta refüjlerin bazı kesimlerine deneme amaçlı dikilen lavantalar çiçek açarken, oluşturduğu manzara adeta göz kamaştırdı.

Bilecik'te bu yıl orta refüjlerin bazı kesimlerine deneme amaçlı dikilen lavantalar çiçek açarken, oluşturduğu manzara adeta göz kamaştırdı.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başta orta refüjler olmak üzere vatandaşlar yoğun zaman geçirdiği dinlenme alanları, lavanta ve diğer süs bitkileri ile süslendi. Bilecik sanayi rampasına diklene lavantalar çiçek açarken, manzara adeta göz kamaştırdı. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından orta refüjlerde devam eden çalışmaları inceleyerek ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı. Orta refüjlerde güzel görüntülerin ortaya çıktığını kaydeden Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediyeye ait sera alanında yetiştirdikleri çiçeklerle Bilecik'in her tarafını en güzel şekilde süsleyeceklerini sözlerine ekledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münir Karaloğlu Bilecik Subaşı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title