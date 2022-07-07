Bilecik orta refüjünü süsleyen lavantalar çiçek açtı

Bilecik'te bu yıl orta refüjlerin bazı kesimlerine deneme amaçlı dikilen lavantalar çiçek açarken, oluşturduğu manzara adeta göz kamaştırdı.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başta orta refüjler olmak üzere vatandaşlar yoğun zaman geçirdiği dinlenme alanları, lavanta ve diğer süs bitkileri ile süslendi. Bilecik sanayi rampasına diklene lavantalar çiçek açarken, manzara adeta göz kamaştırdı. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından orta refüjlerde devam eden çalışmaları inceleyerek ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı. Orta refüjlerde güzel görüntülerin ortaya çıktığını kaydeden Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediyeye ait sera alanında yetiştirdikleri çiçeklerle Bilecik'in her tarafını en güzel şekilde süsleyeceklerini sözlerine ekledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel