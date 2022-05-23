Bilecik müzeleri bir haftada 10 bin 312 ziyaretçi ağırladı - Haberler

Bilecik Belediyesi Müzeler Haftası dolayısıyla 'Yaşayan Şehir Müzesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridinde' bu hafta 10 bin 312 ziyaretçi ağırladı.

Düzenlenen turlarda Yaşayan Şehir Müzesi 11 okul, 30 otobüs bin 425 öğrenci ağırlarken, tarih şeridi ise 6 günde 8 bin 887 ziyaretçiyi konuk etti. Müzeler Haftası dolayısıyla ziyaretlerin yoğunlaştığı Bilecik'te tarih şeridine gelen ziyaretçiler arasında Pakistanlı ve Endonezyalı turistlerin yanı sıra Eskişehir Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ve Trabzon Fen Lisesi öğrencileri ile Kestel Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği turlara katılan misafirler Bilecik'i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Bilecik Belediyesi rehber görevlileri turistleri ağırlayarak tarih hakkında bilgi verdi.

Yaz mevsimi dolayısıyla ziyaretlerin belirlenen program doğrultusunda devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel