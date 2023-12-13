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Bilecik Merkeze bağlı Yeniköy'de çiftçilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda Yeniköy çiftçileriyle bir araya gelindi. Toplantıda çiftçilerin talepleri dinlendi ve tarımsal destekleme konuları, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi verildi.

Bilecik Merkeze bağlı Yeniköy'de çiftçiler bilgilendirildi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda Yeniköy çiftçileriyle bir araya gelindi. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında, çiftçilerin talepleri dinlenerek teknik ekipler bitkisel ve hayvansal destekleme konuları, üretim sezonunda yaşanan tarımsal sorunlar ve çözüm önerileri, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projeler ile anlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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