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Bilecik KYK Yurdu'nda Öğrencilere Meslek Eğitimi

Bilecik KYK Yurdu'nda Öğrencilere Meslek Eğitimi
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki KYK yurdunda kalan öğrenciler, seramik ve pastacılık kursları ile hem sosyalleşiyor hem de meslek edinme imkanı buluyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurdunda kalan öğrenciler, sosyalleşirken bir yanda da meslek öğreniyorlar.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne başvuru yapan eğitmenlerin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan gençler seramik ve pastacılık kurslarında aldıkları eğitimler sayesinde hem stres atıyor hem de yeni beceriler kazanıyor, aynı zamanda da meslek öğreniyorlar. Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda birbirinden keyifli ve öğretici kursları dönem boyunca devam edileceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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