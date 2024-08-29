Bilecik Kurtköy'de Taşkın Önleme Çalışmaları Tamamlandı

Bilecik merkeze bağlı Kurtköy'de yaşanabilecek taşkınları önleme amacıyla ekipler dere ıslah çalışmalarını tamamladı.

Bilecik merkeze bağlı Kurtköy'de hava durumuna bağlı yaşanan dere taşkınlıklarına karşı DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından dere ıslah çalışmaları yapıldı. Taşkın önleme amacıyla 1 eskavatör, 1 kepçe ve 2 kamyon ile yapılan çalışmalarda yaşanabilecek muhtemel felaketlerin önüne geçilmesi ve vatandaşın herhangi bir mağduriyet yaşamaması sağlandı. - BİLECİK