Bilecik Kurtköy'de Çiftçi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kurtköy'de çiftçilere bitkisel ve hayvansal destekleme konularında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Çiftçilerin sorunları ve çözüm önerileri de dinlendi.

Bilecik merkeze bağlı Kurtköy'de çiftçi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın başkanlığında, Kurtköy'de çiftçilere, teknik ekipler tarafından, bitkisel ve hayvansal destekleme konuları anlatıldı. Çiftçilerle birlikte üretim sezonunda yaşanan tarımsal sorunlar ve çözüm önerileri, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler ve çiftçilerin talepleri de dinlenerek bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İl Müdürü Necmettin Yoldaş, toplantı sonunda; çiftçilerin her zaman destekçisi ve yanında olduklarını ifade ederek birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Çiftçilere hayırlı ve bereketli üretim sezonu geçirmeleri temennilerinde bulundu. - BİLECİK