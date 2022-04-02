Bilecik Kent Konseyi 'Eko İklim Ekonomi, İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarına' katıldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik Gençlik Meclisi Başkanı Hülya Soydaş, 'Eko İklim Ekonomi, İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarına' konuşmacı olarak katıldı.

İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla Ankara'da düzenlenen fuara Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Genel Sekreter Tolga Dedeoğlu, Bilecik Gençlik Meclisi Başkanı Hülya Soydaş ve beraberindekiler katıldı. 50 bin kişinin katılımıyla düzenlenen fuarda Bilecik Gençlik Meclisi Başkanı Hülya Soydaş, Gençlik Meclisleri Oturumuna konuşmacı olarak katılım sağladı.

"10 farklı alanda 321 konuşmacı tecrübelerini paylaştı"

Fuar sonrası bir değerlendirme yapan Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, "10 bin metrekare alanda dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği fuarına ev sahipliği yaptı. Yaşamın her alanına vurgu yapan Eko İklim Zirvesi'ne katılanlar pek çok müzik dinletisi, konser ve deneyim paylaşımını izleme fırsatı buldu. Eski devlet başkanlarından büyükelçilere, kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, üniversitelerden iş dünyasına, organize sanayi bölgelerinden KOBİ'lere, uluslararası kuruluşlardan bankalara, sivil toplum kuruluşlarından yazar ve sanatçılara kadar toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren zirvede 10 farklı alanda 321 konuşmacı tecrübelerini paylaştı.İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunda kurum ve kuruluşların çalışma ve iyi örnek uygulamaları fuarda sergilendi. Çevreci ulaşım aracı olan bisiklet kullanımına ilişkin etkinliklerin yer aldığı fuarda, oluşturulan bir parkurda katılımcılara elektrikli bisiklet kullanımı imkanı verilerek, bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlandı" dedi. - BİLECİK