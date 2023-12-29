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Bilecik Kaymakamı köyde halkın taleplerini dinledi

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Bilecik'in Gölpazar İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, Akçakavak köyü ziyaretinde köy halkının taleplerini dinleyerek çözüm bulmayı vaat etti.

Bilecik'in Gölpazar İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, Akçakavak köyü ziyaretinde adeta her kapıyı çaldı.

Kaymakam Alparslan Sözen, Gölpazarı'na bağlı Akçakavak köyünde köy halkının taleplerini can kulağı ile dinledi. Köy halkıyla hem evde hem de kahvede buluşan Kaymakam Sözen, talep ve şikayetleri dinleyerek en kısa zamanda çözüme ulaştıracağını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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