Bilecik, Kamu Spor Oyunları Bölge Finaline Ev Sahipliği Yapacak

Gençlik ve Spor İl Müdür Yasin Özdemir, Kamu Spor Oyunları Bölge Final'e Bilecik'in ev sahipliği yapacağını söyledi.

Bilecik'te düzenlenecek olan Kamu Spor Oyunları Bölge Final müsabakaları; basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında 33 takımdan 800 sporcuyu bir araya getirecek. 5 gün boyunca sürecek olan turnuva, Atatürk Kapalı Spor Salonu, İstasyon Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu ve Bozüyük Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bugün başlayacak turnuva hakkında bilgi veren Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Yasin Özdemir, "Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Bilecik'in ev sahipliğinde gerçekleşecek Kamu Spor Oyunları Bölge Finallerinde Bilecik, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Yalova olmak üzere topla 11 şehirden 800 sporcu katılacak. Burada başarı elde edecek sporcular 3 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye Finaline katılma hakkı kazanmak için mücadele edecek. Şehrimizle ilk kez buluşacak ve 5 gün boyunca sürecek olan Kamu Spor Oyunları Bölge Finali heyecanına ortak olmaya tüm sporseverleri davet ediyoruz" dedi. - BİLECİK