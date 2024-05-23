Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı Personel ve Aileleriyle Buluştu

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Bilecik 9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı, 1989 yılı ve öncesinde çeşitli kademelerde görev yapmış personel ve aileleri ile bir araya geldi. Bu buluşma vesilesi ile personel ve aileler misafir edilerek erlerin yemin törenlerine katılım sağladı. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, personelleri karşılayarak sohbet etti.

Ardından yemin töreninin sona ermesi ile erler aileleri ile buluştu. - BİLECİK