Üye Girişi
Haberler

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı Personel ve Aileleriyle Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik 9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı, 1989 yılı ve öncesinde görev yapmış personel ve aileleriyle bir araya geldi. Personeller misafir edilerek erlerin yemin törenlerine katılım sağlandı. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, personelleri karşılayarak sohbet etti.

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Bilecik 9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı, 1989 yılı ve öncesinde çeşitli kademelerde görev yapmış personel ve aileleri ile bir araya geldi. Bu buluşma vesilesi ile personel ve aileler misafir edilerek erlerin yemin törenlerine katılım sağladı. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, personelleri karşılayarak sohbet etti.

Ardından yemin töreninin sona ermesi ile erler aileleri ile buluştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tuğgeneral Jandarma Misafir Bilecik Yerel Spor Güncel Haberler

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Pasaport ve kimlik bırakarak güven sağladı! 81 gün konakladığı otelin ücretini ödemeden kaçtı

Pasaport ve kimlik bırakarak güven sağladı! 81 gün konakladığı otelin ücretini ödemeden kaçtı

 Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden

Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title