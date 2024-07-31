Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal'ı ziyaret etti

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Gölpazarı Kaymakamı olarak ataması gerçekleşen Tahir Ardal'ı ziyaret etti.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Gölpazarı ilçesine kaymakam olarak ataması gerçekleşen Tahir Ardal'ı makamında ziyaret ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Bir araya gelen iki kaymakam ilçelerin durum değerlendirmesinde bulundu. Gölpazarı Kaymakamı Ardal, ilçede bulunan bir çok güzelliği insanlarla buluşturmak istediğini belirtti. - BİLECİK