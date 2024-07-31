Üye Girişi
Haberler

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal'ı ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Gölpazarı ilçesine kaymakam olarak ataması gerçekleşen Tahir Ardal'ı makamında ziyaret ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Gölpazarı Kaymakamı olarak ataması gerçekleşen Tahir Ardal'ı ziyaret etti.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Gölpazarı ilçesine kaymakam olarak ataması gerçekleşen Tahir Ardal'ı makamında ziyaret ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Bir araya gelen iki kaymakam ilçelerin durum değerlendirmesinde bulundu. Gölpazarı Kaymakamı Ardal, ilçede bulunan bir çok güzelliği insanlarla buluşturmak istediğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölpazarı Pazaryeri Bilecik Yerel Politika Güncel Haberler

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

 Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

 Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title