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Bilecik'in Pazaryeri İlçesinde İlk Airsoft Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri İlçesinde İlk Airsoft Etkinliği Düzenlendi
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Pazaryeri'nde düzenlenen askeri simülasyon oyunu 'Airsoft', çevre şehirlerden 400'e yakın tutkunun katılmasıyla büyük ilgi gördü. Kaymakam, etkinliğin ilçenin tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ilk defa düzenlenen askeri simülasyon oyunu 'Airsoft' sayesinde çevre şehirlerden herkes ilçeye akın etti.

Pazaryeri'ne bağlı Günyurdu köyünde oluşturulan parkurda 400'e yakın Airsoft tutkunu 3 gün boyunca kamp yaptı. Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Airsoft tutkunu ziyaret ederek, "Pazaryeri ilçemiz geçtiğimiz ay ATV tutkunlarını, bu gün ise Airsoft tutkunlarını ağırlıyor. Doğasıyla 4 mevsim güzelliği ile adından oldukça söz ettiren ilçemizde bu tür etkinliklerinin yapılması ilçemizin tanıtımında büyük rol üstleniyor. Günyurdu köyümüzde bu hafta yapılan etkinlik ile çevre illerimizden gelen birçok misafirimizi ağırladık" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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