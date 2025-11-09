Haberler

Bilecik'in Kozmetik Ürünleri Yerel Bitkilerle Geliştirildi


Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Bilecik'e özgü kozmetik ürünlerin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık' projesi başarıyla tamamlandı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle yerel bitkilerden kozmetik ürünler tasarlandı.

Bilecik'in kendine özgü kokusu, yerel bitkilerden üretilen kozmetik ürünlerle şişelere taşındı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2025 Yılı Mart-Nisan Dönemi Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Bilecik'e özgü kozmetik ürünlerin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık" projesi, Prof. Dr. Ülküye Dudu Gül koordinatörlüğünde başarıyla tamamlandı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin farklı birimlerinden akademisyenler ile yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin katılımıyla yürütülen proje kapsamında, Bilecik'e özgü kozmetik ürünlerin geliştirilmesine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Uygulamalı eğitimler sırasında örnek ürünler tasarlanarak BEBKA yönetimine sunuldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, BEBKA yönetimine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Üniversite olarak şehrimizin yerel kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri teşvik etmeye devam edeceğiz. Bu tür projelerin artmasını temenni ediyorum" dedi.

Projenin kapanışında düzenlenen belge takdim töreninde katılımcılara sertifikaları, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram ve Bilecik İli BEBKA Temsilcisi Banu Çiçek Güngördü tarafından verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
